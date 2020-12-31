Великобритания обновила рекорд по числу новых заражений COVID за сутки

Отмечается, что за прошедшие сутки число зараженных увеличилось на 55,9 тысяч. По данным властей, больше 50 тысяч заражений фиксируется последние три дня.

Число смертей среди пациентов с COVID составило 964, что близко к уровню летальных исходов в ходе весеннего пика пандемии.

Ранее в четверг стало известно, что Великобритания первой в мире одобрила вакцину против коронавируса, разработанную компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом.

