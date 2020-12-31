Великобритания обновила рекорд по числу новых заражений COVID за сутки

В Великобритании зафиксирован новый рекорд по числу заражений COVID за сутки с начала пандемии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные властей королевства.

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Отмечается, что за прошедшие сутки число зараженных увеличилось на 55,9 тысяч. По данным властей, больше 50 тысяч заражений фиксируется последние три дня.

Число смертей среди пациентов с COVID составило 964, что близко к уровню летальных исходов в ходе весеннего пика пандемии.

Ранее в четверг стало известно, что Великобритания первой в мире одобрила вакцину против коронавируса, разработанную компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВеликобританияКоронавирус
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