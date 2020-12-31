Великобритания обновила рекорд по числу новых заражений COVID за сутки
В Великобритании зафиксирован новый рекорд по числу заражений COVID за сутки с начала пандемии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные властей королевства.
Отмечается, что за прошедшие сутки число зараженных увеличилось на 55,9 тысяч. По данным властей, больше 50 тысяч заражений фиксируется последние три дня.
Число смертей среди пациентов с COVID составило 964, что близко к уровню летальных исходов в ходе весеннего пика пандемии.
Ранее в четверг стало известно, что Великобритания первой в мире одобрила вакцину против коронавируса, разработанную компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru