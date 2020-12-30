«Британский штамм коронавируса добрался до Колорадо

Выявленный в Великобритании штамм коронавируса обнаружен в США, в штате Колорадо, сообщил губернатора штата Джареда Полиса.

«Сегодня мы обнаружили первый случай (заражения - ред.) штаммом COVID-19 B.1.1.7, тем же вариантом, который был обнаружен в Великобритании», - написал политик на своей странице в Twitter.

Отмечается, что COVID-19 заболел мужчина. При этом он не был в поездках в последнее время.