Великобритания первой одобрила вакцину AstraZeneca

Ранее сообщалось, что в Англии более 600 тыс. человек были привиты вакциной от компаний Pfizer и BioNTech.

Вице-премьер страны Татьяна Голикова назвала отличия российских вакцин от коронавируса, а эксперты НСН рассказали, подействуют ли они против мутаций.

