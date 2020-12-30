Великобритания первой одобрила вакцину AstraZeneca
Великобритания первой в мире одобрила вакцину против коронавируса, разработанную компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом. Об этом сообщил телеканал Sky News.
Препарат был зарегистрирован Агентством по регулированию лекарственных препаратов и товаров медицинского назначения, передает RT.
Ранее сообщалось, что в Англии более 600 тыс. человек были привиты вакциной от компаний Pfizer и BioNTech.
Вице-премьер страны Татьяна Голикова назвала отличия российских вакцин от коронавируса, а эксперты НСН рассказали, подействуют ли они против мутаций.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru