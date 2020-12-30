Великобритания первой одобрила вакцину AstraZeneca

Великобритания первой в мире одобрила вакцину против коронавируса, разработанную компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом. Об этом сообщил телеканал Sky News.

Препарат был зарегистрирован Агентством по регулированию лекарственных препаратов и товаров медицинского назначения, передает RT.

Вакцина от COVID-19 китайской компании Sinopharm показала эффективность 79,34%

Ранее сообщалось, что в Англии более 600 тыс. человек были привиты вакциной от компаний Pfizer и BioNTech.

Вице-премьер страны Татьяна Голикова назвала отличия российских вакцин от коронавируса, а эксперты НСН рассказали, подействуют ли они против мутаций.

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ФОТО: РИА Новости / Николай Хижняк
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