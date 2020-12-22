Великобритании может не хватить продуктов питания

Великобритания готовится к возможной нехватке продуктов питания, а производители опасаются перебоев в работе, если Франция оставит в силе запрет на грузовое и пассажирское сообщение с Лондоном. Ранее Париж пошел на такую меру, чтобы остановить распространение нового штамма коронавируса.

Лондон оказался на пороге торговой блокады из-за нарушенных цепочек поставок продуктов, сообщает Bloomberg.

В Великобритании может возникнуть дефицит фруктов и овощей, которыми страна не может себя обеспечивать полностью. Между тем, британские экспортеры не могут отправить в Европу мясо и рыбу.

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По данным издания, поставки продовольствия в Великобританию из Евросоюза составили четверть от общего объема в прошлом году.

Вместе с тем, Франции может не хватить рыбы уже к Рождеству из-за блокировки грузов.

Доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов в эфире НСН рассказал, что коронавирус в результате мутаций и адаптации к новым условиям стал дольше жить во внешней среде, что продемонстрировало появление «британского штамма».

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ФОТО: flickr/ReflectedSerendipity
ТЕГИ:КоронавирусВеликобритания
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