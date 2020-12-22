Великобритании может не хватить продуктов питания

Великобритания готовится к возможной нехватке продуктов питания, а производители опасаются перебоев в работе, если Франция оставит в силе запрет на грузовое и пассажирское сообщение с Лондоном. Ранее Париж пошел на такую меру, чтобы остановить распространение нового штамма коронавируса.

Лондон оказался на пороге торговой блокады из-за нарушенных цепочек поставок продуктов, сообщает Bloomberg.

В Великобритании может возникнуть дефицит фруктов и овощей, которыми страна не может себя обеспечивать полностью. Между тем, британские экспортеры не могут отправить в Европу мясо и рыбу.