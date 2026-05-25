В Госдуме поддержали идею разрешить мотоциклистам двигаться по выделенкам

Мотоциклистам собираются предоставить право ездить по выделенным полосам для общественного транспорта. С такой инициативой выступил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, передаёт РИА Новости.

Парламентарий убеждён, что такое решение повысит безопасность на дорогах. По его словам, выделенные полосы часто свободны, а их ширина позволяет байкерам передвигаться без необходимости лавировать между автомобилями в общем потоке, что снижает риск аварий.