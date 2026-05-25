В Госдуме поддержали идею разрешить мотоциклистам двигаться по выделенкам
Мотоциклистам собираются предоставить право ездить по выделенным полосам для общественного транспорта. С такой инициативой выступил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, передаёт РИА Новости.
Парламентарий убеждён, что такое решение повысит безопасность на дорогах. По его словам, выделенные полосы часто свободны, а их ширина позволяет байкерам передвигаться без необходимости лавировать между автомобилями в общем потоке, что снижает риск аварий.
Нилов также обратил внимание, что аналогичное право уже предоставлено автомобилям, перевозящим инвалидов или управляемым ими и внесённым в единый реестр. Депутат считает справедливым распространить эту практику и на мотоциклистов.
По мнению автора инициативы, мотоцикл способен обгонять автобус на широкой выделенной полосе, не создавая помех другим участникам движения. Нилов заключил, что это позволит уменьшить напряжённость и количество конфликтных ситуаций на дорогах.
Ранее автоэксперт Ладушкин отметил необходимость правильной экипировки для путешествия на мотоцикле, пишет 360.ru.
