Путин упростил порядок отстранения от управления авто в пьяном виде

В России упростили процедуру отстранения от управления автомобилем для водителей в состоянии опьянения. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин, передают «Известия».

Документ вносит изменения в статьи 27.12 и 27.13 Кодекса об административных правонарушениях. Ранее при выявлении водителя с признаками опьянения сотрудники полиции были обязаны оформить от трех до пяти бумаг, включая протоколы об отстранении, задержании транспорта, акт освидетельствования и другие.

Какие штрафы смогут оспорить водители с доступом к видеоматериалам

Новые правила позволяют не составлять отдельный протокол об отстранении от управления автомобилем. Инспекторы ДПС теперь вправе поставить отметку в акте освидетельствования, ином протоколе или постановлении по делу. Аналогичный порядок введён для задержания автомобиля: запись о нём разрешено вносить в протокол о правонарушении или определение о возбуждении дела.

Согласно подсчётам разработчиков законопроекта, сокращение бумажной волокиты высвободит у сотрудников правоохранительных органов порядка 33,6 тысячи часов рабочего времени в год. Параллельно уменьшатся государственные затраты на приобретение бланочной продукции.

Ранее юрист предупредил водителей, за какие нарушения их точно лишат прав, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: Валентин Антонов/ТАСС
