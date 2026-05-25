Путин упростил порядок отстранения от управления авто в пьяном виде
В России упростили процедуру отстранения от управления автомобилем для водителей в состоянии опьянения. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин, передают «Известия».
Документ вносит изменения в статьи 27.12 и 27.13 Кодекса об административных правонарушениях. Ранее при выявлении водителя с признаками опьянения сотрудники полиции были обязаны оформить от трех до пяти бумаг, включая протоколы об отстранении, задержании транспорта, акт освидетельствования и другие.
Новые правила позволяют не составлять отдельный протокол об отстранении от управления автомобилем. Инспекторы ДПС теперь вправе поставить отметку в акте освидетельствования, ином протоколе или постановлении по делу. Аналогичный порядок введён для задержания автомобиля: запись о нём разрешено вносить в протокол о правонарушении или определение о возбуждении дела.
Согласно подсчётам разработчиков законопроекта, сокращение бумажной волокиты высвободит у сотрудников правоохранительных органов порядка 33,6 тысячи часов рабочего времени в год. Параллельно уменьшатся государственные затраты на приобретение бланочной продукции.
Ранее юрист предупредил водителей, за какие нарушения их точно лишат прав, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
