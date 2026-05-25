Путин упростил порядок отстранения от управления авто в пьяном виде

Новые правила позволяют не составлять отдельный протокол об отстранении от управления автомобилем. Инспекторы ДПС теперь вправе поставить отметку в акте освидетельствования, ином протоколе или постановлении по делу. Аналогичный порядок введён для задержания автомобиля: запись о нём разрешено вносить в протокол о правонарушении или определение о возбуждении дела.

Согласно подсчётам разработчиков законопроекта, сокращение бумажной волокиты высвободит у сотрудников правоохранительных органов порядка 33,6 тысячи часов рабочего времени в год. Параллельно уменьшатся государственные затраты на приобретение бланочной продукции.

Ранее юрист предупредил водителей, за какие нарушения их точно лишат прав, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

