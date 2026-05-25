Два спасателя МЧС пострадали при атаке дрона в Запорожской области

Два сотрудника МЧС России получили ранения в результате атаки украинского беспилотника во время ликвидации возгорания в Запорожской области. Об этом сообщили в региональном главке ведомства, передаёт RT.

Инцидент произошёл в Михайловском муниципальном округе. Сначала спасатели выехали на тушение неэксплуатируемого жилого дома после сброса взрывоопасного предмета с дрона.

СВР: Украина готовит удары БПЛА по России с территории Латвии

В ходе работ произошла повторная атака беспилотников ВСУ в результате которой пострадали двое пожарных. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, уточнили в МЧС региона.

Ранее луганские студенты заявили о необходимости помнить трагедию в Старобельске, где после атаки дронов ВСУ погиб 21 человек, более 40 получили ранения , передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
