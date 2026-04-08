Нефть подешевела после объявления прекращения огня между Ираном и США

Цены на нефть существенно упали после объявления прекращения огня между Тегераном и Вашингтоном, сообщает The New York Times.

«Заработал бы кучу денег»: Трамп заявил, что желал бы забрать иранскую нефть

Стоимость марки Brent впервые с конца марта опустилась ниже $94 за баррель. Нефть марки WTI подешевела до $102 за баррель (снижение более чем на 9%).

С начала операции США и Израиля против Ирана 28 февраля цены на нефть выросли с $65 до $100 за баррель.

Несколько часов назад президент США Дональд Трамп объявил о приостановке ударов по Ирану на две недели, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
