Нет выбора: Почему мигранты не уйдут от пошлин в 30-50 тысяч рублей
Современная система контроля за миграцией не оставляет возможности скрыться от закона, заявила НСН Маргарита Лянге.
Резкое повышение пошлин на вид на жительство, разрешение на временное проживание и оформление вида на жительство не подтолкнет мигрантов в теневые организации, заявила член Общественной палаты России и Совета при президенте по межнациональным отношениям Маргарита Лянге в беседе с НСН.
Госдума рассмотрит проект о повышении пошлин для мигрантов. Оформление гражданства подорожает в 12 раз до 50 тысяч рублей, вида на жительство — в пять раз до 30 тысяч рублей, а разрешение на временное проживание обойдется по новым правилам в 15 тысяч рублей, что в восемь раз выше, чем сейчас. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Лянге подчеркнула, что мигрантам придется согласиться с новыми изменениями.
«Это очень серьезное повышение, но я думаю, что у мигрантов нет особого выбора. Даже если какая-то часть попробует уйти в тень, сегодня система регистрации на границе и при въезде выстроена так, что это просто не получится. Таких людей быстро вычислят, поскольку в последние полтора года была выстроена серьезная цифровая система, которая не должна оставлять возможностей спрятаться на каких-то нелегальных работах. Можно очень быстро понять, чем занимается человек и найти его. К тому же, у мигрантов нет альтернатив в нынешней политической и экономической ситуации. Какие у них варианты? Ближний Восток, на котором сейчас совсем весело, Корея или Китай? А других направлений, кроме России, и нет», — отметила она.
Ранее председатель профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов заверил НСН, что новые пошлины не затронут 99% мигрантов.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Зумеры усугубляют дефицит кадров из-за любви к собственному бизнесу
- Врач назвал россиянам безопасное время для использования жвачки
- Путин утвердил закон о защите исторической правды
- Нет выбора: Почему мигранты не уйдут от пошлин в 30-50 тысяч рублей
- В Госдуме поддержали идею разрешить мотоциклистам двигаться по выделенкам
- Два спасателя МЧС пострадали при атаке дрона в Запорожской области
- Личинки и черви: Россиянам раскрыли, как правильно мыть клубнику
- Путин упростил порядок отстранения от управления авто в пьяном виде
- Диетолог назвала безопасную дозу клубники в день
- СМИ: Иран готов вывезти высокообогащённый уран в Китай