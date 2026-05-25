Резкое повышение пошлин на вид на жительство, разрешение на временное проживание и оформление вида на жительство не подтолкнет мигрантов в теневые организации, заявила член Общественной палаты России и Совета при президенте по межнациональным отношениям Маргарита Лянге в беседе с НСН.

Госдума рассмотрит проект о повышении пошлин для мигрантов. Оформление гражданства подорожает в 12 раз до 50 тысяч рублей, вида на жительство — в пять раз до 30 тысяч рублей, а разрешение на временное проживание обойдется по новым правилам в 15 тысяч рублей, что в восемь раз выше, чем сейчас. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Лянге подчеркнула, что мигрантам придется согласиться с новыми изменениями.