Трамп: Ближайшей ночью безвозвратно погибнет целая цивилизация

Свой пост американский лидер разместил за несколько часов до истечения срока установленного Ирану ультиматума. Он подчеркнул, что не желал бы подобного развития событий, отметив, что «вероятно, так и произойдёт».

Также Трамп указал на полную и тотальную смену режима, в котором «преобладают другие, более умные и менее радикальные умы», благодаря чему, по его мнению, «возможно, произойдёт нечто революционно прекрасное».

«Мы узнаем это сегодня ночью, в один из самых важных моментов в долгой и сложной истории мира. 47 лет вымогательства, коррупции и смерти наконец-то закончатся», - заключил глава Белого дома.

Ранее Трамп заявил, что армия США якобы способна уничтожить Иран за одну ночь, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

