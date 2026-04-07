Трамп: Ближайшей ночью безвозвратно погибнет целая цивилизация
Ближайшей ночью погибнет целая цивилизация, которую никогда не удастся возродить. Об этом в своей соцсети Truth Social написал президент США Дональд Трамп.
Свой пост американский лидер разместил за несколько часов до истечения срока установленного Ирану ультиматума. Он подчеркнул, что не желал бы подобного развития событий, отметив, что «вероятно, так и произойдёт».
Также Трамп указал на полную и тотальную смену режима, в котором «преобладают другие, более умные и менее радикальные умы», благодаря чему, по его мнению, «возможно, произойдёт нечто революционно прекрасное».
«Мы узнаем это сегодня ночью, в один из самых важных моментов в долгой и сложной истории мира. 47 лет вымогательства, коррупции и смерти наконец-то закончатся», - заключил глава Белого дома.
Ранее Трамп заявил, что армия США якобы способна уничтожить Иран за одну ночь, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Приставы в 2025 году взыскали c россиян рекордные 1,5 трлн рублей долгов
- Испугались «тонких китайцев»: Почему Apple не может придумать складной айфон
- Минюст РФ: Из реестра иноагентов исключены 75 лиц
- Белоусов заявил, что комплектование ВС РФ контрактниками идет с опережением
- Трамп: Ближайшей ночью безвозвратно погибнет целая цивилизация
- Вэнс: США продолжат участвовать в урегулировании на Украине
- Мишустин призвал не допустить переноса ценового шока на мировом энергорынке на РФ
- Долина призналась, что всегда договаривается со своей совестью
- В поместье вице-губернатора Кубани Коробки изъяли почти млрд рублей наличными
- Туроператоры предсказали всплеск бронирований круизов в апреле