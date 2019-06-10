Ведущие IT-компании запретили сотрудникам общаться с коллегами из Huawei

Несколько крупных IT-компаний запретили своим сотрудникам разговаривать с коллегами из китайской телекоммуникационной корпорации Huawei. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на несколько источников.

В частности, речь идёт о компаниях Qualcomm, Intel, LGUplus и InterDigital Wireless. Под ограничения попали неформальные разговоры во время международных собраний и встреч, когда инженеры занимаются обсуждением стандартов для коммуникационных технологий, отмечает РЕН ТВ.

Ранее Соединенные Штаты Америки внесли Huawei в черный список как угрозу национальной безопасности. Согласно распоряжению, с китайской компанией запрещено вести бизнес без согласования с американскими властями.