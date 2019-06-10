В мире

Ведущие IT-компании запретили сотрудникам общаться с коллегами из Huawei

10 июня09:08

Несколько крупных IT-компаний запретили своим сотрудникам разговаривать с коллегами из китайской телекоммуникационной корпорации Huawei. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на несколько источников.

В частности, речь идёт о компаниях Qualcomm, Intel, LGUplus и InterDigital Wireless. Под ограничения попали неформальные разговоры во время международных собраний и встреч, когда инженеры занимаются обсуждением стандартов для коммуникационных технологий, отмечает РЕН ТВ.

Ранее Соединенные Штаты Америки внесли Huawei в черный список как угрозу национальной безопасности. Согласно распоряжению, с китайской компанией запрещено вести бизнес без согласования с американскими властями.

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Между тем, по данным The Wall Street Journal, в Белом доме пытаются отсрочить исполнение запрета на использование оборудования Huawei и ZTE. Как пишет Газета.ру, этого добивается исполняющий обязанности главы административно-бюджетного управления Белого дома Расселл Войт. Он считает, что меры президента США против китайских компаний навредят американским предприятиям. Войт предлагает отсрочить вступление запрета в силу с двух до четырех лет.

Ранее шеф-редактор журнала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн в эфире НСН, рассказал, что делать пользователям телефонов Huawei в связи с отказом Google сотрудничать с китайской фирмой.

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