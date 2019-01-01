Основатель Huawei заступился за Apple

Основатель и исполнительный директор Huawei Жень Чжэнфэй высказался против введения ответных мер в отношении компании Apple после решения американских властей внести китайского производителя гаджетов в чёрный список. Об этом он заявил в интервью порталу Bloomberg.

По словам основателя Huawei, Apple является ведущей компаний в мире, без которой не было бы мобильного интернета, отмечает RT.

Как сообщает Москва 24, Жэнь Чжэнфэй также назвал производителя айфонов своим учителем и лидером на рынке.