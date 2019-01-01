Основатель Huawei заступился за Apple
Основатель и исполнительный директор Huawei Жень Чжэнфэй высказался против введения ответных мер в отношении компании Apple после решения американских властей внести китайского производителя гаджетов в чёрный список. Об этом он заявил в интервью порталу Bloomberg.
По словам основателя Huawei, Apple является ведущей компаний в мире, без которой не было бы мобильного интернета, отмечает RT.
Как сообщает Москва 24, Жэнь Чжэнфэй также назвал производителя айфонов своим учителем и лидером на рынке.
20 мая американская компания Google отказалась от сотрудничества с Huawei после решения властей США о внесении последнего в чёрный список. Американская корпорация не будет больше обеспечивать обновление операционной системы Android, которой оснащены смартфоны китайской фирмы. Также следующая версия гаджетов не получит доступ к ряду сервисов Google — маркету приложений Google Play Store, почте Gmail, браузеру и картам.
Глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков в эфире НСН призвал пользователей китайских смартфонов не беспокоиться раньше времени из-за отказа Google сотрудничать с Huawei.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене