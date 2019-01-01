Без паники. Почему рано избавляться от смартфонов Huawei

Количество предложений о продаже смартфонов Huawei выросло на 11% за сутки после новости об отказе Google сотрудничать с китайской фирмой. Об этом говорят данные сервиса объявлений «Юла», пишет RNS, ссылаясь на подтверждение информации в самой компании.

Наряду с этим отмечается снижение на 7% количества поисковых запросов с брендом Huawei. Количество продаж смартфонов этой марки пока остаётся неизменным.

Не паниковать призвал пользователей Huawei в эфире НСН шеф-редактор журнала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн. По его словам, причин для попыток массово избавляться от китайских смартфонов, пока нет.

«Если это достоверные данные, печально, что такая паника поднялась. Значит, народ читает новости и, не до конца разобравшись, ударяется в панику. Компании Huawei больше 30 лет, американцы сильно поторопились, если решили, что такого гиганта они смогут повалить и без последствий для себя. Ведь большая часть производства США находится в Китае, в том числе, и iPhone. Так что товарищи поторопились, всё равно аппарат хороший», — заверил Букштейн.