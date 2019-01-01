Без паники. Почему рано избавляться от смартфонов Huawei
Шеф-редактор журнала «Мобильные телекоммуникации» объяснил НСН, почему конфликт Google и Huawei лишь начало торговой войны, но пользователям не стоит беспокоиться.
Количество предложений о продаже смартфонов Huawei выросло на 11% за сутки после новости об отказе Google сотрудничать с китайской фирмой. Об этом говорят данные сервиса объявлений «Юла», пишет RNS, ссылаясь на подтверждение информации в самой компании.
Наряду с этим отмечается снижение на 7% количества поисковых запросов с брендом Huawei. Количество продаж смартфонов этой марки пока остаётся неизменным.
Не паниковать призвал пользователей Huawei в эфире НСН шеф-редактор журнала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн. По его словам, причин для попыток массово избавляться от китайских смартфонов, пока нет.
«Если это достоверные данные, печально, что такая паника поднялась. Значит, народ читает новости и, не до конца разобравшись, ударяется в панику. Компании Huawei больше 30 лет, американцы сильно поторопились, если решили, что такого гиганта они смогут повалить и без последствий для себя. Ведь большая часть производства США находится в Китае, в том числе, и iPhone. Так что товарищи поторопились, всё равно аппарат хороший», — заверил Букштейн.
Более того, по его словам, китайская фирма вполне способна справиться с задачей разработать собственную операционную систему взамен Android, который теперь не будет давать обновления. Примечательно, что отказ от обновлений в какой-то степени можно считать выигрышным, отметил эксперт.
«Тут дело чести, Huawei — компания с гигантскими ресурсами, они выход найдут. Тем более что с Google отношения не закончены. Что они будут делать с операционной системой, не знаю. Никто Android не закрывает. Они хотят не давать обновления. Но, кстати, частое обновление приносит проблемы, даже у iPhone это было. Во-вторых, у Huawei в департаменте исследований и разработок 1200 специалистов. Уж как-нибудь они справятся с этой не слишком сложной задачей», — успокоил пользователей Букштейн.
Гораздо печальнее, по мнению собеседника НСН, что торговая война между Китаем и США вскрыла проблемы в вопросах демократии. В борьбе за господство iPhone на мировом рынке американцы оказались способны испортить жизнь миллионам пользователей.
«Не будем забывать, что iPhone — это совсем не производитель смартфонов, это большая коммуникационная компания, разрабатывающая 5G. Я думаю, в этом причина, по которой американцы так засуетились. У них нет 5G, а Huawei давно уже этим занимается. Наверное, эта ревность и испуг, что их обойдут, для американцев страшнее пистолета. И жаль, что эта каша заварилась только потому, что нужно свалить конкурента и поддержать iPhone. На фоне этого исполнительность и покорность такого гиганта как Google, после Facebook, когда Цукерберг сидел как бобик на задних лапках, вызывают сильные сомнения в силе демократии. Всё это болтовня. То, что у нас перестали рассчитывать на разработки и оборудование из этой большой страны, это правильно. Но насколько я знаю, госмашина США заднего хода не имеет. Они если поехали, то под гусеницы положат кого угодно ради своих амбиций. Вот этого можно ожидать, посмотрим, чем всё закончится. Там торговая война разгорается не только с Huawei», — обратил внимание Букштейн.
Ранее в эфире НСН глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков также заверил пользователей смартфонов Huawei в том, что китайский производитель и Google, отказавшийся вести дальнейшее сотрудничество, смогут договориться. О том, почему американской корпорации не выгодно сжигать мосты в работе с Huawei, читайте в материале НСН.
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