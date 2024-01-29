Вечный огонь демонтируют на кладбище в Вильнюсе

Вечный огонь следом за демонтированным советским памятником уберут на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе (Литва). Комиссия по исторической памяти мотивировала свое решение «отсутствием культурной ценности» мемориала. Об этом заявил представитель городского совета Габрюэлюс Грубинскас в интервью LRT.lv.

Памятник Щорсу демонтируют в Киеве

Напомним, власти столицы Литвы снесли памятник с шестью стелами в память о советских воинах после изменения критериев оценки недвижимых культурных ценностей в 2022 году. Комитет ООН по правам человека принял решение приостановить демонтаж после обжалования решения, однако власти Вильнюса проигнорировали постановление, заявив, что комитет ввели в заблуждение.

Ранее украинские власти снесли памятник поэту Владимиру Маяковскому во временно подконтрольном Киеву городе Херсоне.

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ФОТО: РИА Новости
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