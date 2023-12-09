Памятник Щорсу демонтируют в Киеве
Коммунальные службы Киева начали демонтаж памятника герою Гражданской войны Николаю Щорсу. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Объект ранее был исключен из госреестра памятников культурного наследия.
«Для демонтажа сложной конструкции возможно временное частичное перекрытие движения по бульвару Тараса Шевченко», — указали в киевской мэрии.
После демонтажа монумент будет храниться в музее авиации Украины имени О. К. Антонова.
Ранее в украинской столице снесли памятник поэту Александру Пушкину, стоявший на Берестейском проспекте, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru