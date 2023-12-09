Памятник Щорсу демонтируют в Киеве

Коммунальные службы Киева начали демонтаж памятника герою Гражданской войны Николаю Щорсу. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

На Украине жители двух сел отказались сносить советские памятники

Объект ранее был исключен из госреестра памятников культурного наследия.

«Для демонтажа сложной конструкции возможно временное частичное перекрытие движения по бульвару Тараса Шевченко», — указали в киевской мэрии.

После демонтажа монумент будет храниться в музее авиации Украины имени О. К. Антонова.

Ранее в украинской столице снесли памятник поэту Александру Пушкину, стоявший на Берестейском проспекте, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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