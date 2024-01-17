Сальдо: В Херсоне снесли памятник Маяковскому
17 января 202409:27
Украинские власти снесли памятник поэту Владимиру Маяковскому во временно подконтрольном киеву городе Херсоне. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с РИА Новости.
Ранее информация о сносе монумента появилась в Сети.
«Да, это истинная правда», — подтвердил произошедшее Сальдо.
Глава региона отметил, что Киев приближается к краху на фронте, в политике и экономике и пытается «отыграться» на культуре и истории.
Ранее в метро Харькова демонтировали барельеф с изображением поэта Александра Пушкина, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru