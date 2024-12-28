«Газпром» прекратит поставки газа в Молдавию с 1 января 2025 года из-за долгов

«Молдовагаз» регулярно не исполняет свои платежные обязательства по действующему контракту, что является существенным нарушением его условий», - говорится в заявлении компании.

Подчеркивается, что ограничение будет действовать до тех пор, пока ПАО «Газпром» письменно не уведомит АО «Молдовагаз» об изменениях.

Ранее госсекретарь Минэнерго Молдавии Константин Боросан заявил, что в стране могут отключать лифты, эскалаторы, уличное освещение и подсветку реклам, чтобы снизить потребление электричества, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

