«Газпром» прекратит поставки газа в Молдавию с 1 января 2025 года из-за долгов

«Газпром» с 8:00 мск 1 января 2025 года вводит ограничение поставок природного газа в Молдавию до 0 куб. м в сутки в связи с отказом молдавской стороны урегулировать задолженность за поставки, сообщили в компании.

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«Молдовагаз» регулярно не исполняет свои платежные обязательства по действующему контракту, что является существенным нарушением его условий», - говорится в заявлении компании.

Подчеркивается, что ограничение будет действовать до тех пор, пока ПАО «Газпром» письменно не уведомит АО «Молдовагаз» об изменениях.

Ранее госсекретарь Минэнерго Молдавии Константин Боросан заявил, что в стране могут отключать лифты, эскалаторы, уличное освещение и подсветку реклам, чтобы снизить потребление электричества, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Кирилл Кухмарь
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