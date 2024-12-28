«Газпром» прекратит поставки газа в Молдавию с 1 января 2025 года из-за долгов
«Газпром» с 8:00 мск 1 января 2025 года вводит ограничение поставок природного газа в Молдавию до 0 куб. м в сутки в связи с отказом молдавской стороны урегулировать задолженность за поставки, сообщили в компании.
«Молдовагаз» регулярно не исполняет свои платежные обязательства по действующему контракту, что является существенным нарушением его условий», - говорится в заявлении компании.
Подчеркивается, что ограничение будет действовать до тех пор, пока ПАО «Газпром» письменно не уведомит АО «Молдовагаз» об изменениях.
Ранее госсекретарь Минэнерго Молдавии Константин Боросан заявил, что в стране могут отключать лифты, эскалаторы, уличное освещение и подсветку реклам, чтобы снизить потребление электричества, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru