Вассерман назвал Трампа ковидиотом

Накануне помощник пресс-секретаря Белого дома Брайан Моргенстерн сообщил, что Трамп излечился от COVID-19 и вновь приступил к своим президентским обязанностям. В свою очередь, лечащий врач главы государства заявил, что у Трампа обнаружили антитела.

Сам же президент подтвердил, что 15 октября планирует участвовать в дебатах с кандидатом в президенты США от Демократической партии Джо Байденом.

Между тем, российский телеведущий, гражданин США Владимир Познер в эфире НСН назвал «абсолютно позорными» дебаты между Трампом и Байденом.

Выборы президента США намечены на 3 ноября. До них кандидат от Республиканской партии, действующий президент США Дональд Трамп и его соперник от демократов, бывший вице-президент Джо Байден еще два раза встретятся в режиме теледебатов.

