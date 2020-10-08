Вассерман назвал Трампа ковидиотом

Президент США Дональд Трамп зря пренебрегал мерами защиты от коронавируса, заявил РЕН ТВ публицист и телеведущий Анатолий Вассерман.

«Но вот то, как он заразился сам и, возможно, заразил других, — натуральный ковидиотизм», — отметил участник интеллектуальных игр.

Вместе с тем Вассерман добавил, что поддерживает курс Трампа и желает здоровья политику, а также его жене Мелании.

Названа стоимость лечения Трампа от COVID-19

Накануне помощник пресс-секретаря Белого дома Брайан Моргенстерн сообщил, что Трамп излечился от COVID-19 и вновь приступил к своим президентским обязанностям. В свою очередь, лечащий врач главы государства заявил, что у Трампа обнаружили антитела.

Сам же президент подтвердил, что 15 октября планирует участвовать в дебатах с кандидатом в президенты США от Демократической партии Джо Байденом.

Между тем, российский телеведущий, гражданин США Владимир Познер в эфире НСН назвал «абсолютно позорными» дебаты между Трампом и Байденом.

Выборы президента США намечены на 3 ноября. До них кандидат от Республиканской партии, действующий президент США Дональд Трамп и его соперник от демократов, бывший вице-президент Джо Байден еще два раза встретятся в режиме теледебатов.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусДональд ТрампАнатолий Вассерман
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