Вассерман назвал Трампа ковидиотом
Президент США Дональд Трамп зря пренебрегал мерами защиты от коронавируса, заявил РЕН ТВ публицист и телеведущий Анатолий Вассерман.
«Но вот то, как он заразился сам и, возможно, заразил других, — натуральный ковидиотизм», — отметил участник интеллектуальных игр.
Вместе с тем Вассерман добавил, что поддерживает курс Трампа и желает здоровья политику, а также его жене Мелании.
Накануне помощник пресс-секретаря Белого дома Брайан Моргенстерн сообщил, что Трамп излечился от COVID-19 и вновь приступил к своим президентским обязанностям. В свою очередь, лечащий врач главы государства заявил, что у Трампа обнаружили антитела.
Сам же президент подтвердил, что 15 октября планирует участвовать в дебатах с кандидатом в президенты США от Демократической партии Джо Байденом.
Между тем, российский телеведущий, гражданин США Владимир Познер в эфире НСН назвал «абсолютно позорными» дебаты между Трампом и Байденом.
Выборы президента США намечены на 3 ноября. До них кандидат от Республиканской партии, действующий президент США Дональд Трамп и его соперник от демократов, бывший вице-президент Джо Байден еще два раза встретятся в режиме теледебатов.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,3 млн+11 493 / сут.
Умерли
22 056+191 / сут.
Выздоровели
1,0 млн+7 054 / сут.
- Десятки городов мира ограничили работу баров и ночных клубов из-за COVID-19
- Националиста Дацика разрешили освободить по УДО
- СМИ сообщили о возможном перемирии Армении и Азербайджана
- Горбачев рассказал о шансах восстановить СССР
- Авиакомпании обяжут устанавливать видеокамеры в самолетах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru