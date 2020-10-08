Названа стоимость лечения Трампа от COVID-19

Президент США Дональд Трамп мог заплатить порядка 100 тысяч долларов за три дня в госпитале. Такое исследование провели журналисты The New York Times.

В статье газеты отмечается, что Трамп прилетел и улетел из больницы на вертолете и проходил экспериментальную терапию антителами, а также регулярно сдавал тесты на коронавирус нового типа, получал стероиды и кислород.

«Для того, кто не является президентом, такое лечение стоило бы больше 100 тысяч долларов в американской системе здравоохранения. Пациенты могли бы столкнуться со значительными медицинскими долгами даже в случае оплаты из средств страховки», – сообщается на сайте издания.

В минувшую пятницу Трамп на своей странице в Twitter рассказал, что заразился COVID-19. Вместе с ним заболела и первая леди государства Мелания Трамп. Супруги лечились в медицинском центре имени Уолтера Рида в городе Бетесд.

Уже в понедельник, 5 октября, президент был выписан из клиники. Врач Шон Конли, лечивший Трампа, заявил, что состояние американского лидера стабилизировалось, что позволяет ему покинуть медучреждение. Ранее НСН писала, что лечащий врач президента заявил об обнаружении в организме Трампа антител к коронавирусу.

