Лавров: Российские компании пытаются вытеснить из Венесуэлы

Российские компании вытесняют из Венесуэлы. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью RT.

По словам главы МИД, такие действия начали предприниматься после событий в республике.

«Вслед за Венесуэлой и тем, что там происходит... наши компании пытаются из Венесуэлы убрать», — подчеркнул Лавров.

Ранее министр обратил внимание, что «всем запрещают покупать» российскую нефть, которую планируют заменить сырьем из США.

ФОТО: ТАСС / Валерий Шарифулин
