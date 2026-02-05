Лавров: Российские компании пытаются вытеснить из Венесуэлы

«Ломоносов» стал ключевой площадкой для создания передовых технологий Началась проходка правого тоннеля метро от «Щелковской» до будущей станции «Гольяново» Церемония прощания с Ольгой Чиповской состоится 9 февраля в театре Вахтангова Жителям Подмосковья объяснили, почему они стали чаще замечать лосей на остановках Мгновенное таяние всех сугробов в Москве привело бы к образованию водохранилища