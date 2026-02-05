Лавров: Российские компании пытаются вытеснить из Венесуэлы
5 февраля 202612:25
Российские компании вытесняют из Венесуэлы. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью RT.
По словам главы МИД, такие действия начали предприниматься после событий в республике.
«Вслед за Венесуэлой и тем, что там происходит... наши компании пытаются из Венесуэлы убрать», — подчеркнул Лавров.
Ранее министр обратил внимание, что «всем запрещают покупать» российскую нефть, которую планируют заменить сырьем из США.
