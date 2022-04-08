Вашингтон вывел из-под санкций телекоммуникационное оборудование

Отмечается, что разрешаются все операции, которые совершаются в обычном порядке в этой сфере с участием РФ. Можно проводить в Россию «экспорт или реэкспорт, продажу или поставку прямым, или косвенным образом, из США или американскими лицами, где бы они ни находились».

Речь идет о программном обеспечении, аппаратных средствах или технологиях, связанных с общением через Интернет, в том числе с помощью мгновенных сообщений, видеоконференций, чатов, электронной почты и т.д.

В тоже время американские власти расширили пакет санкций в отношении России. В него добавили восемь физических лиц и 29 российских структур.

