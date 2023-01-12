Захарова: Заявления Армении об угрозах из-за российского присутствия абсурдны
В Москве считают абсурдными заявления из Еревана о том, что российское присутствие в Армении может создавать угрозы для Еревана. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, Россия продолжает вести работу по полному разблокированию Лачинского коридора. Захарова отметила, что Москва хочет заниматься не популизмом, а предметной работой по урегулированию ситуации вокруг Лачинского коридора.
«Десятилетиями наши военные, пограничники вносят значимый вклад в обеспечение безопасности Армении, хранят ее рубежи», - приводит РИА Новости слова Захаровой.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что военное присутствие России в Армении не гарантирует безопасность страны и даже создает угрозу, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru