Захарова: Заявления Армении об угрозах из-за российского присутствия абсурдны

По ее словам, Россия продолжает вести работу по полному разблокированию Лачинского коридора. Захарова отметила, что Москва хочет заниматься не популизмом, а предметной работой по урегулированию ситуации вокруг Лачинского коридора.

«Десятилетиями наши военные, пограничники вносят значимый вклад в обеспечение безопасности Армении, хранят ее рубежи», - приводит РИА Новости слова Захаровой.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что военное присутствие России в Армении не гарантирует безопасность страны и даже создает угрозу, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

