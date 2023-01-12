Захарова: Заявления Армении об угрозах из-за российского присутствия абсурдны

В Москве считают абсурдными заявления из Еревана о том, что российское присутствие в Армении может создавать угрозы для Еревана. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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По ее словам, Россия продолжает вести работу по полному разблокированию Лачинского коридора. Захарова отметила, что Москва хочет заниматься не популизмом, а предметной работой по урегулированию ситуации вокруг Лачинского коридора.

«Десятилетиями наши военные, пограничники вносят значимый вклад в обеспечение безопасности Армении, хранят ее рубежи», - приводит РИА Новости слова Захаровой.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что военное присутствие России в Армении не гарантирует безопасность страны и даже создает угрозу, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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