Армения заявила о готовности к установлению дипотношений с Турцией

Армения готова к полной нормализации отношений и установлении дипломатических отношений с Турцией. Об этом заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян по итогам переговоров с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, передает ТАСС.

Чавушоглу, в свою очередь, сообщил, что стороны активно обсуждают открытие наземного сообщения между странами.

Алиев обсудил с российским МИД мирный договор между Азербайджаном и Арменией

После обретения Арменией независимости в 1991 году дипотношения между Ереваном и Анкарой установлены не были. Отношениям сторон препятствует в частности позиция Турции по Карабахскому конфликту, отрицание геноцида армян в Османской империи.

После разрушительного землетрясения в Турции 6 февраля премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с жертвами, а также распорядился направить в пострадавшую республику армянских спасателей.


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТурцияАрмения
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры