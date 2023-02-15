Армения заявила о готовности к установлению дипотношений с Турцией
Армения готова к полной нормализации отношений и установлении дипломатических отношений с Турцией. Об этом заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян по итогам переговоров с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, передает ТАСС.
Чавушоглу, в свою очередь, сообщил, что стороны активно обсуждают открытие наземного сообщения между странами.
После обретения Арменией независимости в 1991 году дипотношения между Ереваном и Анкарой установлены не были. Отношениям сторон препятствует в частности позиция Турции по Карабахскому конфликту, отрицание геноцида армян в Османской империи.
После разрушительного землетрясения в Турции 6 февраля премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с жертвами, а также распорядился направить в пострадавшую республику армянских спасателей.
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