Армения заявила о готовности к установлению дипотношений с Турцией

Армения готова к полной нормализации отношений и установлении дипломатических отношений с Турцией. Об этом заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян по итогам переговоров с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, передает ТАСС.

Чавушоглу, в свою очередь, сообщил, что стороны активно обсуждают открытие наземного сообщения между странами.