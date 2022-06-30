Вашингтон предложил передать Украине замороженные активы России
Администрация США выразила надежду, что изъятые у предпринимателей России активы удастся направить Украине, чему будет способствовать Конгресс, сообщают «Известия» со ссылкой на заместителя главы американского министерства юстиции Лизу Монако.
По её словам, не важно, чем являются активы: роскошные яхты, самолеты, банковские счета, иные товары.
Как отметила Монако, после отслеживания и изъятия активы следует продать.
Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов заявил, что заморозка активов России стала одной из величайших краж в истории.
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