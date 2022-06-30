Вашингтон предложил передать Украине замороженные активы России

Администрация США выразила надежду, что изъятые у предпринимателей России активы удастся направить Украине, чему будет способствовать Конгресс, сообщают «Известия» со ссылкой на заместителя главы американского министерства юстиции Лизу Монако.

Сенат Канады разрешил продавать замороженные российские активы

По её словам, не важно, чем являются активы: роскошные яхты, самолеты, банковские счета, иные товары.

Как отметила Монако, после отслеживания и изъятия активы следует продать.

Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов заявил, что заморозка активов России стала одной из величайших краж в истории.

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ФОТО: rbc.ru
ТЕГИ:Санкции Против РоссииУкраина
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