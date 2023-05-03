Вашингтон пока не может подтвердить атаку Кремля беспилотниками

Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон пока не может подтвердить информацию о попытке атаки на Кремль, предположительно, украинскими беспилотными летательными аппаратами.

Глава внешнеполитического ведомства США уточнил, что в администрации Белого дома видели сообщения об этой воздушной атаке. Об этом он заявил на мероприятии о свободе прессы, которое транслировалось Госдепартаментом в прямом эфире.