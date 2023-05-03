Вашингтон пока не может подтвердить атаку Кремля беспилотниками

Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон пока не может подтвердить информацию о попытке атаки на Кремль, предположительно, украинскими беспилотными летательными аппаратами.

Глава внешнеполитического ведомства США уточнил, что в администрации Белого дома видели сообщения об этой воздушной атаке. Об этом он заявил на мероприятии о свободе прессы, которое транслировалось Госдепартаментом в прямом эфире.

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Информацию об атаке дронов ранее официально подтвердила администрация президента РФ. Кремль возложил ответственность за это на украинские власти, хотя в самом Киеве отрицают свою причастность к произошедшему.

Два беспилотника минувшей ночью были ликвидированы над территорией Кремля. Один из них упал на купол Большого кремлевского дворца. Владимира Путина в этот момент в Кремле не было.

Telegram-канал «Радиоточка НСН» публикует вторую видеозапись предполагаемого момента атаки Кремля беспилотником. Между ударами двух дронов прошла примерно четверть часа.

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
ТЕГИ:КремльБеспилотникиГосударственный департамент США

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