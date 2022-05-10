Вашингтон не готовы назвать условия отмены антироссийских санкций

Администрация президента США Джо Байдена исходит из того, что для урегулирования ситуации вокруг Украины требуются дипломатические договоренности, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

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По её словам, при этом Вашингтон не готов уточнить, при каких условиях будут отменены ограничения против России. «…Наша роль состоит в том, чтобы продолжать укреплять позиции Украины будто то военная помощь, экономическая, гуманитарная, продолжать укреплять единство в мире. И мы не станем забегать вперед», — отметила политик.

Ранее Псаки заявила, что Соединенные Штаты намерены сделать все возможное, чтобы помочь Украине «на поле боя и за столом переговоров».

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