США ввели санкции против руководства Сбербанка и Газпромбанка

Американские власти приняли решение ввести ограничительные меры в отношении восьми представителей руководства Сбербанка и еще 27 из Газпромбанка, сообщает ТАСС.

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Также санкции введены против Московского индустриального банка и десяти его дочерних структур. Отмечается, что речь не идет о блокировании операций Газпромбанка и замораживании его активов.

Никакие санкции не способны надломить волю российского народа и руководства, которое нацелено на отстаивание исторической правды, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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