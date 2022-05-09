США ввели санкции против руководства Сбербанка и Газпромбанка

Также санкции введены против Московского индустриального банка и десяти его дочерних структур. Отмечается, что речь не идет о блокировании операций Газпромбанка и замораживании его активов.

Никакие санкции не способны надломить волю российского народа и руководства, которое нацелено на отстаивание исторической правды, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

