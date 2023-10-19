В заложниках у ХАМАС оказались двое россиян

Как минимум двое граждан России остаются в заложниках у ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщили в посольстве РФ в Израиле.

Как уточнила в комментарии ТАСС пресс-секретарь дипломатической миссии Марина Рязанова, такую обновлённую информацию предоставили израильские спецслужбы. Речь идёт о россиянах, которые имеющие также гражданство Израиля.