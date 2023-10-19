В заложниках у ХАМАС оказались двое россиян

Как минимум двое граждан России остаются в заложниках у ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщили в посольстве РФ в Израиле.

Как уточнила в комментарии ТАСС пресс-секретарь дипломатической миссии Марина Рязанова, такую обновлённую информацию предоставили израильские спецслужбы. Речь идёт о россиянах, которые имеющие также гражданство Израиля.

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Кроме того, как сообщила Рязанова, число погибших россиян с начала обострения ситуации в регионе выросло до 19. Еще семеро граждан РФ числятся в списках пропавших без вести. Консульский отдел посольства вышел на связь с родственниками и устанавливает все обстоятельства.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее сообщалось о 16 погибших россиянах и девяти пропавших без вести.

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Фото: israel.mid.ru
ТЕГИ:ХамасЗаложникиИзраиль

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