В заложниках у ХАМАС оказались двое россиян
Как минимум двое граждан России остаются в заложниках у ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщили в посольстве РФ в Израиле.
Как уточнила в комментарии ТАСС пресс-секретарь дипломатической миссии Марина Рязанова, такую обновлённую информацию предоставили израильские спецслужбы. Речь идёт о россиянах, которые имеющие также гражданство Израиля.
Кроме того, как сообщила Рязанова, число погибших россиян с начала обострения ситуации в регионе выросло до 19. Еще семеро граждан РФ числятся в списках пропавших без вести. Консульский отдел посольства вышел на связь с родственниками и устанавливает все обстоятельства.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее сообщалось о 16 погибших россиянах и девяти пропавших без вести.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- WhatsApp разрешил использовать два аккаунта на одном устройстве
- Соседка убитой тёщи Намина рассказала, что предшествовало трагедии
- Путин согласился возобновить спортивные парады на Красной площади
- Путин подписал закон о снижении до 10% НДС на детские товары
- В Петербурге откроют выставку о группе «Король и Шут» и феномене панка
- Задержанные в Италии россияне будут экстрадированы во Францию
- СМИ: Причиной развода Брежневой и Меладзе стала Украина
- Путин подписал закон о штрафах за навязывание дополнительных услуг потребителям
- Путин подписал закон о денонсации конвенции Совета Европы о защите нацменьшинств
- «Спуститесь на землю»: Глава Шалавы предложил депутатам улучшить жизнь деревни
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru