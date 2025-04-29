США заявили о стремлении к устойчивому перемирию на Украине
Вашингтон нацелен на достижение всеобъемлющего и устойчивого прекращения огня на Украине, сообщила официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс.
По ее словам, США продолжают прилагать усилия для установления прочного мира и полного завершения конфликта. Она подчеркнула, что речь идет не о временных паузах в боевых действиях, а о полном прекращении огня.
Заявление прозвучало на брифинге в ответ на вопрос о реакции Вашингтона на предложение Москвы ввести перемирие в период с 8 по 11 мая в честь 80-летия Победы.
Ранее российская сторона объявила о намерении приостановить боевые действия в указанный период по решению президента Владимира Путина, передает «Радиоточка НСН».
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