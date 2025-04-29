США заявили о стремлении к устойчивому перемирию на Украине

Заявление прозвучало на брифинге в ответ на вопрос о реакции Вашингтона на предложение Москвы ввести перемирие в период с 8 по 11 мая в честь 80-летия Победы.

Ранее российская сторона объявила о намерении приостановить боевые действия в указанный период по решению президента Владимира Путина, передает «Радиоточка НСН».

