Минтруд готовит закон о двойной пенсии для бойцов ЧВК

Минтруд подготовил законопроект, предусматривающий расширение пенсионных прав участников частных военных компаний, приравнивая их к военнослужащим, задействованным в специальной военной операции.

Как сообщили в ведомстве, документ предусматривает возможность одновременного получения двух пенсий, включая выплаты по инвалидности, связанной с военной травмой. Дополнительно участникам ЧВК предлагается предоставить право на пенсию по старости либо за выслугу лет.

Названы способы увеличить пенсию

В проекте закона частные военные компании определяются как структуры, оказывающие содействие Вооруженным силам РФ в выполнении задач в рамках СВО.

В Минтруде уточнили, что инициатива направлена на устранение правовых пробелов и обеспечение социальной защиты тех, кто выполняет боевые задачи вне состава регулярной армии, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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