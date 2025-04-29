Минтруд готовит закон о двойной пенсии для бойцов ЧВК

Минтруд подготовил законопроект, предусматривающий расширение пенсионных прав участников частных военных компаний, приравнивая их к военнослужащим, задействованным в специальной военной операции.

Как сообщили в ведомстве, документ предусматривает возможность одновременного получения двух пенсий, включая выплаты по инвалидности, связанной с военной травмой. Дополнительно участникам ЧВК предлагается предоставить право на пенсию по старости либо за выслугу лет.