В закрытом на карантин отеле на Тенерифе находятся два россиянина
Супружеская пара из РФ находится в отеле на Тенерифе, который закрыли на карантин из-за выявления возможного источника коронавируса COVID-19. Как пишет RT, об этом сообщили в посольстве РФ в Испании.
В дипломатическом ведомстве отметили, что консульство на Канарских островах следит за ситуацией, а местные власти принимают меры по противодействию инфекции.
Ранее сообщалось, что в Италии до 10 возросло число жертв коронавируса.
Всего, по последним данным, в мире число зараженных превысило 80 тысяч человек, из них 2 702 заболевших скончались.
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