В закрытом на карантин отеле на Тенерифе находятся два россиянина

В дипломатическом ведомстве отметили, что консульство на Канарских островах следит за ситуацией, а местные власти принимают меры по противодействию инфекции.

Ранее сообщалось, что в Италии до 10 возросло число жертв коронавируса.



Всего, по последним данным, в мире число зараженных превысило 80 тысяч человек, из них 2 702 заболевших скончались.





