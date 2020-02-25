В Италии число жертв коронавируса возросло до 10

Ранее сообщалось о 7 погибших от инфицирования коронавирусом.

Как отмечает агентство, случаи заражения были зафиксированы в пяти итальянских регионах. К настоящему времени известно о 322 случаях заражения, 10 из которых закончились летальным исходом.

Ранее сегодня премьер Италии Джузеппе Конте призвал не нагнетать ситуацию с коронавирусом. По его словам, принятые меры против вспышки вируса покажут эффективность в ближайшие дни.



