В Италии число жертв коронавируса возросло до 10
В Италии количество человек, скончавшихся от последствий заражения коронавирусом, выросло до 10 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на службу гражданской обороны страны.
Ранее сообщалось о 7 погибших от инфицирования коронавирусом.
Как отмечает агентство, случаи заражения были зафиксированы в пяти итальянских регионах. К настоящему времени известно о 322 случаях заражения, 10 из которых закончились летальным исходом.
Ранее сегодня премьер Италии Джузеппе Конте призвал не нагнетать ситуацию с коронавирусом. По его словам, принятые меры против вспышки вируса покажут эффективность в ближайшие дни.
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