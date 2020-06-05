В Японии призвали «отобрать» Курилы у России: Москва категорически против

Тем не менее, в России подобные заявления отвергаются. «Нужно понимать, что этот демарш исходит от оппозиционного политика, тем более представляющего не самую крупную оппозиционную партию Японии. Поэтому это заявление в данном случае может рассматриваться как некий элемент внутренней, а не внешней политики Японии», — заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв.

Несколькими неделями ранее от главы российского МИДа Сергея Лаврова прозвучало заявление, что признание Японией российской юрисдикции на территории южной части Курильских остров – основное условие для подписания мирного договора между странами.



Глава Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов в эфире НСН заявил о новом витке переговорного процесса между Россией и Японией по заключению мирного договора.

«Далеки друг от друга, прямо противоположны наши позиции. Это не сулит ничего хорошего в плане нахождения в обозримом будущем каких-то компромиссов. Но переговоры, конечно, будут продолжены. Нельзя же признать, что Путин и Абэ, встречаясь 27 раз, ничего не достигли. Значит, будут продолжены переговоры. Наша базовая позиция совершенно неприемлема для Японии. Их базовая позиция, в свою очередь, в том, что Советский Союз незаконно в конце войны захватил эти острова. Россия незаконно владеет исконными японскими территориями», - пояснил Кистанов суть разногласий.

Курильские острова входят в Сахалинскую область, территориальную принадлежность четырех из них оспаривает Япония. Прошлогодний опрос показал, что 96%жителей Курил против передачи островов японцам.

