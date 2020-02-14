Власти Курил поддержали идею конституционного запрета на отчуждение территорий

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко поддержал идею актёра Владимира Машкова закрепить в Конституции запрет на отчуждение российских территорий.

Машков предложил такую поправку на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 13 февраля, высказав мнение, что нельзя не только отдавать, но и даже вести переговоры по поводу передачи земель.

Лимаренко поблагодарил Машкова за инициативу, отметив, что это очень важная тема для жителей островов.

«Это справедливая инициатива, которая могла бы окончательно и бесповоротно поставить точку в бессмысленных спекуляциях на тему принадлежности Курильских островов», - приводится его заявление на сайте правительства Сахалинской области.

Курильские острова входят в Сахалинскую область, территориальную принадлежность четырех из них оспаривает Япония. Прошлогодний опрос показал, что 96%жителей Курил против передачи островов японцам.

Лимаренко сообщил, что мнение островитян не изменилось и в этом году.