В России готовятся снова отстаивать Южные Курилы

Признание Японией российской юрисдикции на территории южной части Курильских остров – основное условие для подписания мирного договора между странами, пишет ТАСС со ссылкой на заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Глава МИД отметил, что российский президент Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ достигли договоренностей решать существующие между странами проблемы на основе декларации 1956 года.

Документ гласит, что перспективные вопросы взаимодействия России и Японии возможно после признания со стороны Токио итогов Второй мировой войны, то есть суверенитета России над Курильскими островами, отмечает Газета.ru.

Глава Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов в эфире НСН заявил о новом витке переговорного процесса между Россией и Японией по заключению мирного договора.

«Далеки друг от друга, прямо противоположны наши позиции. Это не сулит ничего хорошего в плане нахождения в обозримом будущем каких-то компромиссов. Но переговоры, конечно, будут продолжены. Нельзя же признать, что Путин и Абэ, встречаясь 27 раз, ничего не достигли. Значит, будут продолжены переговоры», - заявил эксперт.