Косачёв резко ответил японским коммунистам насчет Курил

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв назвал демаршем мелкой оппозиции призыв лидера Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии объявить все острова Курильского архипелага японской территорией в ходе переговоров с Москвой.

«Нужно понимать, что этот демарш исходит от оппозиционного политика, тем более представляющего не самую крупную оппозиционную партию Японии. Поэтому это заявление в данном случае может рассматриваться как некий элемент внутренней, а не внешней политики Японии», — заявил сенатор в интервью RT.

Косачёв призвал не уделять заявлению японских коммунистов «повышенное внимание». И отметил работу по оценке перспектив заключения мирного договора между Россией и Япония, которая ведется по поручению Владимира Путина.