Косачёв резко ответил японским коммунистам насчет Курил

15 декабря 201912:38

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв назвал демаршем мелкой оппозиции призыв лидера Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии объявить все острова Курильского архипелага японской территорией в ходе переговоров с Москвой.

«Нужно понимать, что этот демарш исходит от оппозиционного политика, тем более представляющего не самую крупную оппозиционную партию Японии. Поэтому это заявление в данном случае может рассматриваться как некий элемент внутренней, а не внешней политики Японии», — заявил сенатор в интервью RT.

Косачёв призвал не уделять заявлению японских коммунистов «повышенное внимание». И отметил работу по оценке перспектив заключения мирного договора между Россией и Япония, которая ведется по поручению Владимира Путина.

Драгунский: Курилы - острова стабильности в бушующем политическом море

Напомним, глава Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии выступил с требованием к официальному Токио заявить на переговорах с Москвой, что все 56 Курильских островов являются японской территорией. Также он призвал аннулировать мирный договор по итогам конференции 1951 года в Сан-Франциско, в котором Япония отказалась от всех прав на Южный Сахалин и Курильские острова.

Ранее глава Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов в эфире НСН рассказал о последствиях заявления Сергея Лаврова о признании Японией российского суверенитета над Южными Курилами для дальнейших переговоров с Токио.

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