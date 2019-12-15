Косачёв резко ответил японским коммунистам насчет Курил
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв назвал демаршем мелкой оппозиции призыв лидера Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии объявить все острова Курильского архипелага японской территорией в ходе переговоров с Москвой.
«Нужно понимать, что этот демарш исходит от оппозиционного политика, тем более представляющего не самую крупную оппозиционную партию Японии. Поэтому это заявление в данном случае может рассматриваться как некий элемент внутренней, а не внешней политики Японии», — заявил сенатор в интервью RT.
Косачёв призвал не уделять заявлению японских коммунистов «повышенное внимание». И отметил работу по оценке перспектив заключения мирного договора между Россией и Япония, которая ведется по поручению Владимира Путина.
Напомним, глава Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии выступил с требованием к официальному Токио заявить на переговорах с Москвой, что все 56 Курильских островов являются японской территорией. Также он призвал аннулировать мирный договор по итогам конференции 1951 года в Сан-Франциско, в котором Япония отказалась от всех прав на Южный Сахалин и Курильские острова.
Ранее глава Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов в эфире НСН рассказал о последствиях заявления Сергея Лаврова о признании Японией российского суверенитета над Южными Курилами для дальнейших переговоров с Токио.
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