В Японии начали готовиться к внедрению 6G
В Японии в 2030 году планируется запустить систем связи шестого поколения (6G). Решение об их подготовке к запуску приняло правительство страны, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NHK.
Стратегию перехода на новый формат связи призвал совет экспертов, в который войдут технические специалисты, а также представители частного бизнеса и соответствующих ведомств, пишут «Известия».
Массовое внедрение систем связи пятого поколения (5G) произойдет в Японии весной 2020 года. В США и Южной Корее 5G уже используется.
Ранее сообщалось, что сотовые операторы объединятся для запуска 5G в России. Компании ПАО «МегаФон», ПАО «Ростелеком», ПАО «ВымпелКом» и ПАО «МТС» в декабре 2019 года подписали соглашение, в соответствии с которым, будет организована совместная работа по развитию и оптимальному использованию сетей мобильной связи пятого поколения (5G/IMT-2020) в России.
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