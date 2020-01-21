В Японии начали готовиться к внедрению 6G

В Японии в 2030 году планируется запустить систем связи шестого поколения (6G). Решение об их подготовке к запуску приняло правительство страны, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NHK.

Стратегию перехода на новый формат связи призвал совет экспертов, в который войдут технические специалисты, а также представители частного бизнеса и соответствующих ведомств, пишут «Известия».