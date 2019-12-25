«Гудбай, Америка!» Эксперт предсказал уход Apple с российского рынка

Денис Мантуров оценил возможность ухода Apple с российского рынка. Министр промышленности и торговли России заявил, что принятие закона о предустановке российского программного обеспечения на смартфоны и компьютеры не должно заставить американскую компанию покинуть рынок в России. «Я не думаю, что коллег это будет так ущемлять, что они примут для себя настолько невыгодные решения. Им наш рынок крайне интересен», — заявил Мантуров в интервью изданию «Известия». Помимо этого Мантуров сообщил, что в его ведомстве считают, что при грамотной организации процесса предустановки российского программного обеспечения на электронные устройства их цена не повысится.

Шеф-редактор журнала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн в беседе с НСН выразил мнение, что продукция Apple привлекает большинство потребителей ради того, чтобы показать, что они «не хуже остальных».

«Мне кажется, уход Apple с рынка, скорее всего, произойдет, потому что страна, создавшая Apple, она немножко о себе завышенного мнения. Но не будем драматизировать это грядущее событие. Мы имеем вполне достойные аналоги в той же стране, где производится и iPhone. Да, Мантуров прав, купить аппарат по цене от 70-80 тысяч может далеко не каждый, но согласно той статистике, которую мы получаем из торговых сетей, россияне покупают аппараты стоимостью от 10 тысяч. И нормально пользуются. Собственно говоря, что в этом смартфоне есть такое, чего нет в других? Подросли такие конкуренты с Востока, что, я бы даже сказал, в каких-то вещах превосходят Apple. 4 камеры в смартфоне. Я считаю это излишеством, но это же есть. По линии 5G конкуренты Apple идут впереди. Мы же покупаем не потому, что пользуем, а потому что 80% говорят: "А у меня это есть". Вопрос, извините, понтов. Это деталь имиджа. Как дорогие ботинки, хорошие часы, красивый галстук. Практического применения этому особо нет. Звонить, переписываться в мессенджерах, заходить в социальные сети сейчас позволяет даже самый недорогой аппарат», - отметил он.