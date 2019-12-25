«Гудбай, Америка!» Эксперт предсказал уход Apple с российского рынка
Шеф-редактор журнала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн в эфире НСН назвал iPhone «понтами» и предложил россиянам перейти на китайские аппараты.
Денис Мантуров оценил возможность ухода Apple с российского рынка. Министр промышленности и торговли России заявил, что принятие закона о предустановке российского программного обеспечения на смартфоны и компьютеры не должно заставить американскую компанию покинуть рынок в России. «Я не думаю, что коллег это будет так ущемлять, что они примут для себя настолько невыгодные решения. Им наш рынок крайне интересен», — заявил Мантуров в интервью изданию «Известия». Помимо этого Мантуров сообщил, что в его ведомстве считают, что при грамотной организации процесса предустановки российского программного обеспечения на электронные устройства их цена не повысится.
Шеф-редактор журнала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн в беседе с НСН выразил мнение, что продукция Apple привлекает большинство потребителей ради того, чтобы показать, что они «не хуже остальных».
«Мне кажется, уход Apple с рынка, скорее всего, произойдет, потому что страна, создавшая Apple, она немножко о себе завышенного мнения. Но не будем драматизировать это грядущее событие. Мы имеем вполне достойные аналоги в той же стране, где производится и iPhone. Да, Мантуров прав, купить аппарат по цене от 70-80 тысяч может далеко не каждый, но согласно той статистике, которую мы получаем из торговых сетей, россияне покупают аппараты стоимостью от 10 тысяч. И нормально пользуются. Собственно говоря, что в этом смартфоне есть такое, чего нет в других? Подросли такие конкуренты с Востока, что, я бы даже сказал, в каких-то вещах превосходят Apple. 4 камеры в смартфоне. Я считаю это излишеством, но это же есть. По линии 5G конкуренты Apple идут впереди. Мы же покупаем не потому, что пользуем, а потому что 80% говорят: "А у меня это есть". Вопрос, извините, понтов. Это деталь имиджа. Как дорогие ботинки, хорошие часы, красивый галстук. Практического применения этому особо нет. Звонить, переписываться в мессенджерах, заходить в социальные сети сейчас позволяет даже самый недорогой аппарат», - отметил он.
Собеседник НСН рассказал, что у него самого iPhone, но, если Apple не захочет исполнять требования российского законодательства, то нужно будет отказаться от пользования этой моделью смартфона.
«Мы вошли в такую зону турбулентности, когда одна страна пытается другой навредить. Есть постановление руководства – российское ПО должно быть. Не всем это, возможно, нравится, причем непонятно, почему. Если кто-то не хочет исполнять – гудбай. А если Apple настолько горды, что готовы позволить себе уйти с российского рынка, то мы должны быть настолько же горды, чтобы обойтись без этого удовольствия. Мне кажется, здесь вопрос национальной гордости и престижа, как бы это громко не звучало. В конце концов, сколько можно ходить на чужом поводке? Уж как-нибудь переживем без этого аппарата, хотя, признаюсь, он у меня тоже есть. Да и у руководства страны тоже эта модель. Качество хорошее, не спорю, да, удобный, но я знаю людей, которые намертво вцепились в эту iOs и не приемлют ни одну операционную систему. Это уже похоже на рабство. А этого нам не надо. Я думаю, США не позволят Apple пойти навстречу России ни в чем. Это политический момент. Как с Марком Цукербергом, который что-то там зашевелился, его пригласили, и он сидел в Конгрессе, как мальчик, которого отчитывают за плохое поведение. Пригрозили, и он все сделал как надо», - добавил он.
В начале декабря Владимир Путин подписал закон о запрете продажи электронной техники, такой как смартфоны и компьютеры, без предписанного правительством российского ПО. Согласно новым правилам, с 1 июля 2020 года в стране запрещается реализовывать отдельные виды «технически сложных товаров» без российского программного обеспечения. Перечни таких товаров, ПО и порядок его установки будет определять правительство.
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