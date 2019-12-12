«Мегафон» займется развитием системы 5G в России

Сотовые операторы объединятся для запуска 5G в России.Компании ПАО «МегаФон», ПАО «Ростелеком», ПАО «ВымпелКом» и ПАО «МТС» подписали соглашение, в соответствии с которым, будет организована совместная работа по развитию и оптимальному использованию сетей мобильной связи пятого поколения (5G/IMT-2020) в России.

Сейчас операторы уже занимаются проработкой вариантов объединения усилий для создания радиоподсистемы 5G. Речь идет именно о приоритетных частотных диапазонах, где наблюдается острый дефицит спектра. В частности, предполагается создать совместное предприятие (СП) с равными акционерными долями каждого оператора.

Генеральный директор компании «МегаФон» Геворк Вермишян сообщил, что создание такой коллаборации позволит каждому из ее участников вывести предоставляемые клиентам услуги на новый уровень.

«Уверен, совместная работа операторов по развитию 5G в России позволит выстроить диалог с государством и совместно запустить стандарт связи нового поколения, дав импульс развитию перспективных технологий и открыв нашим абонентам огромный мир цифровых возможностей. Пилотные проекты в рамках тестовых зон позволили нам и партнерам изучить возможности сети и сформулировать рекомендации по использованию частотного спектра. Мы видим, что "золотым" стандартом для развития 5G в России, как и во всем мире, должен быть диапазон 3400-3800 МГц, а другие частоты возможны к использованию как комплиментарные», - рассказал он.

В случае создания совместное предприятие займется исследованиями электромагнитной совместимости, проведением организационно-технических мероприятий по высвобождению радиочастотного спектра в диапазонах 700 МГц, 3,4–3,8 ГГц, 4,4–4,99 ГГц и 24,25–29,5 ГГц во всех регионах России, а также в иных возможных диапазонах, которые пригодны для создания сетей 5G. Уточняется, что при этом совместное предприятие не будет являться телеком-оператором.

Деятельность совместного предприятия будет направлена на расчистку частотного ресурса, который впоследствии позволит построить участникам собственные сети 5G. Четыре оператора смогут совместно на равных условиях использовать выделенный СП радиочастотный спектр.

Для реализации положений соглашения о намерениях, а также для создания совместного предприятия сторонам предстоит согласовать юридически обязывающие документы, а также получить корпоративные и регуляторные одобрения.

СП потребуют согласования сторонами.

