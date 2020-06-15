В ВОЗ выразили беспокойство из-за вспышки коронавируса в Пекине

Как отметил Райан, в ВОЗ следят за развитием событий с коронавирусом в китайской столице. По его словам, команда ВОЗ в Китае может быть подкреплена в случае необходимости. Между тем, Райан подчеркнул, что реакция на вспышки находится в зоне ответственности самих стран.

Ранее в понедельник сообщалось, что риск распространения коронавирусной инфекции в Пекине, где инфекцию нашли на крупнейшем городском оптовом рынке «Синьфади», очень велик. Соответствующее заявление сделала вице-премьер Госсовета Китая Сунь Чуньлань.

Коронавирус нового типа был обнаружен в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань. ВОЗ признала вспышку пандемией 11 марта.

