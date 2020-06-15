В Пекине заявили о высоком риске распространения COVID-19
Риск распространения коронавирусной инфекции в Пекине, где инфекцию нашли на крупнейшем городском оптовом рынке «Синьфади», очень велик. Об этом заявила вице-премьер Госсовета Китая Сунь Чуньлань, пишут «Известия». По словам чиновницы, необходимо провести эпидемиологическое расследование и тщательно отслеживать источники, чтобы сдержать распространение COVID-19.
О высоком риске распространения коронавируса сообщил и глава пресс-службы городского правительства Сюй Хэцзянь, передаёт RT. Он отметил, что власти намерены протестировать население.
Рынок «Синьфади» был закрыт 12 июня после того, как коронавирус обнаружили там на доске для разделки импортированного лосося. В районе Фэнтай, где расположен рынок, на следующий день ввели военное положение. Были протестированы 517 человек, у 45 из них мазки из горла на COVID-19 дали положительный результат.
Как утверждает китайская газета «Бэйцзин жибао», главу района Фэнтай и ряд его подчинённых уже уволили из-за вспышки инфекции.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru