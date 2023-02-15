В ВОЗ продлили режим чрезвычайной ситуации из-за оспы обезьян

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что эксперты ВОЗ считают оспу обезьян по-прежнему серьезной угрозой в области здравоохранения, передает ТАСС.

По его словам, на прошлой неделе прошло обсуждение с участием специалистов опасности, исходящей от этого заболевания.

В ВОЗ заявили о нехватке антибиотиков

Гебрейесус добавил, что согласился с данной рекомендацией.

«В результате ВОЗ была вынуждена продлить режим чрезвычайной ситуации в мировом здравоохранении из-за оспы обезьян», - пояснил Гебрейесус.

Ранее, как сообщила НСН, в ВОЗ заявили, что существует высокий риск распространения холеры в мире.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ЗдравоохранениеЭкспертыЗаболеваниеВОЗ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры