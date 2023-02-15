В ВОЗ продлили режим чрезвычайной ситуации из-за оспы обезьян
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что эксперты ВОЗ считают оспу обезьян по-прежнему серьезной угрозой в области здравоохранения, передает ТАСС.
По его словам, на прошлой неделе прошло обсуждение с участием специалистов опасности, исходящей от этого заболевания.
Гебрейесус добавил, что согласился с данной рекомендацией.
«В результате ВОЗ была вынуждена продлить режим чрезвычайной ситуации в мировом здравоохранении из-за оспы обезьян», - пояснил Гебрейесус.
Ранее, как сообщила НСН, в ВОЗ заявили, что существует высокий риск распространения холеры в мире.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru