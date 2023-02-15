В ВОЗ продлили режим чрезвычайной ситуации из-за оспы обезьян

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что эксперты ВОЗ считают оспу обезьян по-прежнему серьезной угрозой в области здравоохранения, передает ТАСС.

По его словам, на прошлой неделе прошло обсуждение с участием специалистов опасности, исходящей от этого заболевания.