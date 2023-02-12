ВОЗ: существует высокий риск распространения холеры в мире
Всемирная организация здравоохранения заявила об «очень высоком» риске распространения в мире холеры.
По состоянию на 1 февраля в мире из 18 государств продолжали поступать сообщения о новых случаях заболевания. Согласно прогнозам, в ближайшие месяцы таких стран будет больше. «Учитывая текущую ситуацию, в том числе увеличение числа вспышек и их географическое расширение, а также нехватку вакцин и других ресурсов, ВОЗ оценивает риск на глобальном уровне как очень высокий», — заявили в организации.
Особую обеспокоенность у ВОЗ вызывает высокая смертность, связанная с холерой.
Ранее в Ливане врачи впервые за 30 лет выявили случай заражения холерой. Об этом сообщили в Минздраве страны.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,1 млн+12 845 / сут.
Умерли
396 тыс.+36 / сут.
Выздоровели
21,4 млн+8 258 / сут.
- В США рассказали о сбитом над Канадой неопознанном объекте
- ВОЗ: существует высокий риск распространения холеры в мире
- Число погибших после землетрясений в Турции превысило 24 тысячи
- «Реал» в пятый раз выиграл клубный чемпионат мира
- СМИ: Германия начнет на следующей неделе обучать украинских военных управлению Leopard 2
- В Канаде сбили неопознанный объект
- В США сообщили о скорой кульминации конфликта на Украине
- Зеленский пожаловался на бюрократию в НАТО
- Пушков напомнил Бербок об ошибках, которые нельзя исправить
- Неопознанный воздушный объект обнаружен над Канадой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru