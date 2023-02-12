ВОЗ: существует высокий риск распространения холеры в мире

По состоянию на 1 февраля в мире из 18 государств продолжали поступать сообщения о новых случаях заболевания. Согласно прогнозам, в ближайшие месяцы таких стран будет больше. «Учитывая текущую ситуацию, в том числе увеличение числа вспышек и их географическое расширение, а также нехватку вакцин и других ресурсов, ВОЗ оценивает риск на глобальном уровне как очень высокий», — заявили в организации.

Особую обеспокоенность у ВОЗ вызывает высокая смертность, связанная с холерой.

Ранее в Ливане врачи впервые за 30 лет выявили случай заражения холерой. Об этом сообщили в Минздраве страны.

