В Верховной Раде предложили демобилизовать военных по истечении 18 месяцев службы
Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко предложил законодательно закрепить возможность для военнослужащих демобилизоваться после 18 месяцев службы. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
По словам депутата, он общался со многими украинскими военными, которые объяснили ухудшение морально-психологического состояния неопределенностью сроков службы.
В тексте законопроекта указано, что украинские граждане, проходящие военную службу и мобилизованные после введения военного положения, имеют право не продолжать службу после 18 месяцев.
Кроме того, депутат предложил предоставлять пятилетнюю отсрочку от военной службы демобилизованным гражданам, которые отслужили максимально возможный срок службы по призыву в ходе мобилизации.
Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что принудительная мобилизация в ВСУ нарушает права человека.
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