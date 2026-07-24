Количество сбитых БПЛА в Ленинградской области увеличилось до 50
24 июля 202606:01
Денис Постольский
Средства ПВО отражают атаку беспилотников Вооруженных сил Украины на Ленинградскую область, сообщил в «Максе» губернатор Александр Дрозденко.
По его словам, сбито 50 летательных аппаратов. «Боевая работа продолжается», — отметил он.
До этого сообщалось, что в Ленинградской области сбили 33 БПЛА.
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