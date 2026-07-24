Количество сбитых БПЛА в Ленинградской области увеличилось до 50

Средства ПВО отражают атаку беспилотников Вооруженных сил Украины на Ленинградскую область, сообщил в «Максе» губернатор Александр Дрозденко.

В Белгородской области мальчик спас брата при детонации БПЛА

По его словам, сбито 50 летательных аппаратов. «Боевая работа продолжается», — отметил он.

До этого сообщалось, что в Ленинградской области сбили 33 БПЛА.

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ФОТО: ТАСС/Ягодкин Дмитрий
ТЕГИ:ВСУАтакаБеспилотникиЛенинградская ОбластьПВО

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