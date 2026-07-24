Маск: ИИ превзойдет совокупный интеллект человечества через 5 лет

Искусственный интеллект может превзойти совокупный интеллект человечества в скором времени, сообщил изданию Economist американский миллиардер Илон Маск.

Илон Маск заявил, что роботы в будущем полностью заменят людей

По его словам, это произойдет примерно через пять лет. Тогда не останется ничего, что ИИ не мог бы делать лучше людей – «кроме, возможно, способности быть человеком», отметил бизнесмен.

Ранее Маск предупредил о гибели человечества из-за развития ИИ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:ТехнологииИскусственный ИнтеллектИлон Маск

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