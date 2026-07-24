ЕС ввел санкции против РСХБ, «WB Банка» и «Дом.РФ»

Европейский союз в рамках 21-го пакета санкций против Москвы ввел ограничения против «Россельхозбанка», «WB Банка», «Дом.РФ» и других российских финансовых организаций, сообщает РИА Новости.

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В список также попали «Озон банк», «Почта банк», «МТС банк», «Ак Барс банк», банк «Санкт-Петербург», банк «Уралсиб», банк «Зенит», «Яндекс банк», «МСП банк», «Росэксимбанк», «Транскапиталбанк», банк «Синара», «Экспобанк», «Локо-банк», «ББР банк» и «Абсолют банк» и другие.

Новые ограничения также направлены против компаний, связанных с российской системой международных платежей A7. В раздел персональных санкций включил совладельцев сети продуктовых магазинов «Светофор» - Андрея, Сергея и Валентину Шнайдер, министра спорта Михаила Дегтярева и помощника президента Владимира Мединского.

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ФОТО: РИА Новости
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