ЕС ввел санкции против РСХБ, «WB Банка» и «Дом.РФ»
Европейский союз в рамках 21-го пакета санкций против Москвы ввел ограничения против «Россельхозбанка», «WB Банка», «Дом.РФ» и других российских финансовых организаций, сообщает РИА Новости.
В список также попали «Озон банк», «Почта банк», «МТС банк», «Ак Барс банк», банк «Санкт-Петербург», банк «Уралсиб», банк «Зенит», «Яндекс банк», «МСП банк», «Росэксимбанк», «Транскапиталбанк», банк «Синара», «Экспобанк», «Локо-банк», «ББР банк» и «Абсолют банк» и другие.
Новые ограничения также направлены против компаний, связанных с российской системой международных платежей A7. В раздел персональных санкций включил совладельцев сети продуктовых магазинов «Светофор» - Андрея, Сергея и Валентину Шнайдер, министра спорта Михаила Дегтярева и помощника президента Владимира Мединского.
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