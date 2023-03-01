МИД Венгрии: Принудительная мобилизация в ВСУ нарушает права человека
Принудительная мобилизация в Вооруженные силы Украины (ВСУ) в том числе этнических венгров, нарушает права человека. Такое заявление сделал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, слова которого приводит РИА Новости.
Он отметил, что многих украинских граждан мобилизуют в армию Украины довольно жестоким образом.
Ранее украинские СМИ со ссылкой на заявление пресс-секретаря сил обороны Украины «Юг» Наталии Гуменюк сообщили, что в Украине проводится разбирательство из-за размещенной видеозаписи, на которой запечатлена попытка «жесткой» мобилизации в Одессе. По словам Гуменюк, всему виной человеческий фактор. Она признала, что имеют место факты некорректного поведения со стороны военных, и пообещала разобраться, сообщает НСН.
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