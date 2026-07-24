Власти выступили за смягчение лимитов на продажу бензина

Вице-премьер России Александр Новак рекомендовал Минэнерго и нефтяным компаниям подумать об отмене ограничений на АЗС по продаже в одни руки менее 50 л бензина, сообщает РБК.

Песков заявил об эффективности принятых мер на топливном рынке

Такая рекомендация дана по итогам совещания по ситуации на рынке топлива от 13 июля. Министерство вместе с компаниями также должно продумать механизм для «недопущения обхода персоналом автозаправочных станций установленных ограничений реализации топлива.

Речь идет о рекомендациях проработать возможное повышение лимитов в случаях насыщения рынка топливом, которые обсуждались на одном из заседаний оперативного штаба.

Ранее стало известно, что правительство РФ отдаст приоритет в поставках топлива госструктурам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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