Власти выступили за смягчение лимитов на продажу бензина

Такая рекомендация дана по итогам совещания по ситуации на рынке топлива от 13 июля. Министерство вместе с компаниями также должно продумать механизм для «недопущения обхода персоналом автозаправочных станций установленных ограничений реализации топлива.

Речь идет о рекомендациях проработать возможное повышение лимитов в случаях насыщения рынка топливом, которые обсуждались на одном из заседаний оперативного штаба.

Ранее стало известно, что правительство РФ отдаст приоритет в поставках топлива госструктурам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

