В Тюмени назвали причину массовой гибели рыбы в Туре

Пробы были отобраны 15 июля в районе моста на улице Мельникайте. На момент обследования в реке сохранялся дождевой паводок, уровень воды превышал 762 см. Химический анализ показал, что солевой состав соответствовал природным значениям, однако содержание кислорода оказалось ниже 1 мг/дм³ — почти в шесть раз меньше установленного рыбохозяйственного норматива. Такой показатель признан критическим для водных биоресурсов и способен привести к их гибели.

Специалисты также зафиксировали экстремально высокие показатели цветности и запаха воды, что объясняется совокупностью природных факторов и высокой антропогенной органической нагрузкой. В июне 2026 года в Тюмени выпало 257% месячной нормы осадков — рекордный показатель за почти сто лет наблюдений. Обильные дожди в сочетании с аномально высокой температурой воздуха вызвали интенсивный смыв почвенного гумуса в реку. Органическое вещество окислялось, поглощая почти весь кислород, что и вызвало замор рыбы на всем протяжении обследованного участка. Токсикологического отравления водных биоресурсов не выявлено: тесты на дафниях и инфузориях острой токсичности не показали.

С 22 июля на Туре проводится комплексное исследование от границы Свердловской области до села Ярково для отслеживания динамики состояния водного объекта. Ранее в «Росводоканале Тюмени» ухудшение качества воды назвали критическим, отметив, что такого падения показателей за всю историю станции не фиксировалось.

Управление Роспотребнадзора по Тюменской области рекомендовало жителям использовать для питья бутилированную воду или кипятить водопроводную в открытой ёмкости. В ведомстве подчеркнули, что вода соответствует нормативам по показателям безопасности и не оказывает токсического действия, однако не отвечает органолептическим требованиям.

Ранее жители города жаловались на стойкий запах гнили в водопроводной воде, что делает невозможным её использование для гигиенических процедур, чистки зубов и мытья посуды. Установленные фильтры не решают проблему, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

